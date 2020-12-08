Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

При этом в законе «О международных договорах Российской Федерации» прописывается полномочие Конституционного суда РФ выносить заключение о возможности исполнения противоречащих Конституции решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

По словам Андрея Клишаса, практика отказа от исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности.