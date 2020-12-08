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Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих на территории страны приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов, сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в ряд кодексов России, включая гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 российских законов.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в законодательстве закрепляется, что исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров, как и применение правил таких договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

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При этом в законе «О международных договорах Российской Федерации» прописывается полномочие Конституционного суда РФ выносить заключение о возможности исполнения противоречащих Конституции решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

По словам Андрея Клишаса, практика отказа от исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности.

belta.by

Комментариев: 2

  1. Илья :

    Ну а чему вы удивляетесь, вы все объединились расширили НАТО ,вопреки договоренности что НАТО не будет на границе с Россией , то есть мы в ЕС можем все , а им там нельзя жить по их законам. Мы же не признаем Российские законы, так почему они должны прогибаться под нас? Почему мы в Литве решаем как жить белорусам и кто на самом деле победил на выборах? Вообще каждый чувствует себя пупом земли и творят все согласно своим амбициям, а это должно быть наказуемо. В мире ЕС и США сейчас двойные и тройные стандарты , если бы в России так разгонялись протестующие как в этих странах, вой правозащитников ( продающих за деньги свою страну) стоял бы до самых небес .Так что давайте думать как нам жить в нашем ЕС и не лезть в чужой монастырь со своим уставом . В нашем доме и так много забот , и ещё не надо плевать в колодец-, пригодиться воды напиться.

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  2. Заглушка :

    В целом как идея — это хорошее начинание. Но проблема в том, как это будет использоваться по отношению к отстаиванию прав россиян в международных судах.

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