Путин получит еще больше НАТО — Столтенберг

Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле границ своей страны. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией во вторник, 28 июня.
«То, что происходит сейчас – это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты», – заявил Столтенберг.
По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение НАТО.
«Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ», – добавил генсек Альянса.
Напомним, сегодня в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Конкретные шаги будут обсуждаться в течение двух дней.
До полномасштабного вторжения России в Украину Путин требовал исключить расширение НАТО на восток. Также Москва требовала вывести силы Альянса с территорий стран Балтии и Восточной Европы.korrespondent.net