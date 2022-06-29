Путин получит еще больше НАТО — Столтенберг

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле границ своей страны. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией во вторник, 28 июня.

«То, что происходит сейчас – это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты», – заявил Столтенберг.