Путин предупредил Европу насчет СП-1

По его словам, в Северном потоке-1, до временной остановки обеих веток газопровода 11 июля, работали два газоперекачивающих агрегата производства компании Siemens из пяти. При этом перекачивалось около 60 млн куб. м в сутки. Одна турбина долгое время не возвращалась с капитального ремонта на заводе в Монреале, из-за санкций, введенных Канадой против РФ. В итоге, в Оттаве согласились сделать из этих санкций исключение и отправить турбину в Германию.

Однако теперь, заявил Путин, ориентировочно 26 июля, «Газпром» должен будет остановить для ремонта еще один агрегат.

«Если еще одна (турбина) придет – хорошо. Будут работать две. А не придет – будет одна – будет только 30 млн кубометров в сутки», – сказал президент России.

Ответственность за сокращение поставок он возложил при этом на европейских лидеров.

«Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие агрегаты. Газпром готов качать столько, сколько нужно. Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Наши партнеры пытаются переложить свои собственные ошибки на Газпром – это не имеет под собой никаких оснований», – считает Путин.

Накануне СМИ сообщили, что объемы экспорта по газопроводу Северный поток-1 сократятся после того, как Россия возобновит поставки газа в четверг, 21 июля.

При этом в Еврокомиссии предполагают, что не стоит ждать перезапуска газопровода Северный поток-1 после ежегодного 10-дневного технического обслуживания. Об этом заявила еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан на брифинге в Сингапуре.