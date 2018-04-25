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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Фото Фонд Росконгресс

России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом «Газпром» готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по «ложному» реверсу, сообщает ТАСС.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — отметил российский лидер.

По его мнению, «надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон». «Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня», — сказал он, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по «ложному» реверсу. «То, что газ этот российский, сомнений нет. Никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это — ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украина очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом», — подчеркнул он.

Путин отметил, что состоявшиеся в понедельник переговоры, по оценке РФ, прошли конструктивно. «Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными. Причем со всех сторон, включая наших украинских партнеров», — добавил президент России.

Газовые консультации

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в понедельник в Брюсселе. По его итогам зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Киев теперь открыт к дискуссии по «пакетному» решению, включающему мировое соглашение по искам в Стокгольмском арбитраже и возобновление поставок российского газа на Украину, о котором стороны заговорили впервые с 2014 года. Впрочем, «Нафтогаз» в опубликованном после встречи в Брюсселе заявлении подчеркнул, что не готов обсуждать какие-либо «пакетные» соглашения с РФ, и потребовал представить российские предложения в письменном виде.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.

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