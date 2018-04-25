Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

В марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц.