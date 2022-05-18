Путин прокомментировал планы нефтегазового эмбарго

«Европейцы прямо признают, что не могут пока полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти», — добавил президент РФ.

Путин отмечает, что такие действия привели к росту цен на энергоресурсы.

«Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты просто забыли об элементарных базовых экономических законах или во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать», — заявил он.

По его словам, в случае полного отказа от нефти и газа РФ Европа станет регионом с самыми высокими ценами на энергоресурсы.

По данным СМИ, договоренность стран ЕС о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть может быть достигнута на саммите 30-31 мая.