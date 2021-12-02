Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря

Однако из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут очно присутствовать на мероприятии, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. «Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, — сказал Песков. — Мы будем сами выходить на журналистов».

Кроме того, Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — сказал он.

Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность некоего «плана Б», в том числе отмены или переноса пресс-конференции в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пресс-секретарь сказал: «Мы с вам живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции».