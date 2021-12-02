Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», — рассказал Песков.
«В «Манеже» пройдет эта ежегодная большая пресс-конференция президента», — уточнил представитель Кремля.
Однако из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут очно присутствовать на мероприятии, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. «Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, — сказал Песков. — Мы будем сами выходить на журналистов».
Кроме того, Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — сказал он.
Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность некоего «плана Б», в том числе отмены или переноса пресс-конференции в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пресс-секретарь сказал: «Мы с вам живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции».