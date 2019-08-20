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Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что проинформирует его о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает РИА Новости.

Последние контакты с Зеленским одна из тем разговора с президентом Франции, поскольку, по словам Путина, «в них есть вещи, которые можно обсуждать». Он также добавил, что разговоры с Зеленский внушают «осторожный оптимизм».

В то же время Макрон заявил, что намерен обсудить с российским лидером возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и о заявлениях, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим будущие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в нормандском формате», — сказал Макрон.

Лидер Франции также сказал, что надеется согласовать проведение «нормандской» встречи на уровне лидеров в ближайшие недели.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «проявляет определенную смелость в политическом смысле» и это обнадеживает.

«Я бы хотел, чтобы нам удалось в ближайшее время придать новую динамику этому процессу, процессу, который мы начали в Минске и который мы решаем вместе, прежде всего, речь идет о безопасности», — отметил французский лидер.

При этом он добавил, что кроме безопасности важно обсуждать и вопрос политического процесса на юго-востоке Украины.

Также Макрон выразил надежду на то, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности.

В свою очередь Путин отметил роль Франции в возвращении России в ПАСЕ.

«Поддержка Франции по ряду вопросов, в том числе, скажем, по упомянутому мной вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль», — сказал Путин.

Он также не исключил формата G8 (который превратился в G7 после исключения России из большой восьмерки).

«Любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем», — заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о возможности возобновления формата G8.

Однодневная встреча Макрона и Путина началась в понедельник в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры проходят за несколько дней до саммита G7, который запланирован во французском Биаррице 24-26 августа.

korrespondent.net

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