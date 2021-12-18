Путин: санкции стали инструментом конкурентной борьбы

Фото kremlin.ru

Санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

«То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ заявил, что страна должна своевременно реагировать на вызовы. «Причины для санкций всегда найдутся. Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения», — сказал российский лидер.