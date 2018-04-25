Путин: Система контроля вооружений деградирует

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Мировая система контроля над вооружениями деградирует, заявил во вторник, 10 ноября, президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует», — сказал Путин.

Российский президент заявил, что страны НАТО проигнорировали предложение РФ снизить военную активность на время пандемии коронавируса.

«На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал, больше того — интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла», — сказал он.

Также Путин заявил, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности… Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», — заявил президент РФ.

«Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие… «Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности», — добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что у РФ есть оружие, аналогов которому в мире нет, но Россия не станет ввязываться в «изматывающую гонку вооружений», поскольку «необходимости у нас такой сегодня нет».

Президент РФ также отметил, что Россия предложила США выработать «новое уравнение безопасности» в сфере стратегической стабильности.

Говоря о ДСНВ, Путин заявил, что судьба договора пока не ясна.

Напомним, Вашингтон и Москва близки к подписанию компромиссного соглашения по договору о вооружениях. Продолжаются переговоры по условиям соглашения.