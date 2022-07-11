Путин упростил выдачу паспортов РФ для украинцев

Кроме того, теперь с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке указанные граждане могут обратиться и при наличии миграционной карты.

Путинский указ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, в конце мая Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, которые сейчас временно оккупированы российскими войсками.

Также в мае Путин распорядился об упрощенном порядке предоставления гражданство РФ украинским детям-сиротам и недееспособным лицам.