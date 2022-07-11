Путин упростил выдачу паспортов РФ для украинцев

Президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех граждан Украины. Документ опубликован на российском портале правовой информации в понедельник, 11 июля.
«Установить, что граждане Украины, «Донецкой народной республики» или «Луганской народной республики» и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории «ДНР», или «ЛНР», или Украины… имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – говорится в тексте документа.
Кроме того, теперь с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке указанные граждане могут обратиться и при наличии миграционной карты.
Путинский указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, в конце мая Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, которые сейчас временно оккупированы российскими войсками.
Также в мае Путин распорядился об упрощенном порядке предоставления гражданство РФ украинским детям-сиротам и недееспособным лицам.korrespondent.net