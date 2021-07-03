Путин утвердил Стратегию национальной безопасности

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», — указано в резолюции документа.