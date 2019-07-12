Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским

Фото kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, уточняется в четверг, 11 июля, на официальном сайте Кремля.

В ходе этой беседы, первой после избрания Зеленского главой государства, политики обсудили возможность работы в «нормандском формате».

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», – приводит российская пресса слова Пескова.

Ранее на этой неделе Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй, напоминает газета «Ведомости».

Украинский президент выразил надежду, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет готов предоставить возможность диалога.

Путин в свою очередь напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч – в том числе от расширения «нормандского формата», который предполагает участие в переговорах Франции и Германии.

Он, впрочем, подчеркнул, что данная встреча должна быть хорошо подготовлена – на Украине следует предварительно провести выборы в Верховную раду и сформировать правительство. «В-третьих, – добавил Путин, – я не знаю, как отреагируют на приглашение другие участники предложенного формата».

Нынешний разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.