Путин впервые за три года даст интервью американскому СМИ

Отмечается, что интервью у президента РФ возьмет старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Интервью было записано в Москве. Полную версию беседы телеканал покажет 14 июня.

В последний раз Путин давал интервью NBC в 2018 году. Глава государства ответил на вопросы журналиста Мегин Келли. Беседа записывалась 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.