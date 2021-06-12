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Путин впервые за три года даст интервью американскому СМИ

Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин впервые за три года даст интервью американскому СМИ. Об этом сообщил телеканал NBC.

Так, эксклюзивный выпуск перед женевским саммитом с лидером США Джо Байденом анонсируется на сайте телеканала.

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Отмечается, что интервью у президента РФ возьмет старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Интервью было записано в Москве. Полную версию беседы телеканал покажет 14 июня.

В последний раз Путин давал интервью NBC в 2018 году. Глава государства ответил на вопросы журналиста Мегин Келли. Беседа записывалась 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

korrespondent.net

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