Путин выступит на климатическом саммите

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Президент РФ Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции. В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Владимира Путина.

