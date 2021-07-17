Путин заявил, что РФ справилась с коронакризисом

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Президент России Владимира Путин заявил о преодолении последствий пандемии коронавируса в экономике страны, пишет Интерфакс.

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», — сказал Путин на встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество.

Он отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС, совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9%.