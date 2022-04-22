Путин заявил, что РФ выдержала давление санкциями

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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 18 апреля, заявил, что РФ выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада.По его словам, ситуация в экономике России стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала 2022 года.

«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом. По итогам первого квартала положительное сальдо текущего счёта платежного баланса превысило 58 миллиардов долларов, и это исторический максимум», — заявляет Путин.

Он поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран.

Отметим, ожидается, что Евросоюз вернется к вопросу о нефтяном эмбарго против России после 24 апреля — после второго тура президентских выборов во Франции.