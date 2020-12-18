Путину запрещено посещать Олимпиаду и чемпионаты мира — CAS

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Президенту РФ Владимиру Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпиады в ближайшие два года. Запрет касается и всех высших чиновников страны. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Так, помимо главы Кремля запрещено посещать крупные спортивные мероприятия российским министрам и их заместителям, премьер-министру и его заместителям, депутатам Государственной думы.

Ограничения не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и тех, кто получил приглашение от главы государства, где проводятся соревнования. Под запрет также не подпадают чиновники, которые прибыли на спортивное мероприятие в качестве участников.

CAS встал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) — спортсмены страны не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить Всемирному антидопинговому агентству 1,27 миллиона долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA.

В Кремле прокомментировали запрет Путину посещать Олимпийские игры

В Кремле сожалеют о решении CAS запретить президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, мы относимся к нему (решению. — Прим. ред.) негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях», — отметил Песков.

По его словам, это поможет российским атлетам сохранить «международную квалификацию и спортивную форму», что чрезвычайно важно.

Подготовлено по сообщениям СМИ