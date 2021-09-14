Пять афганцев добиваются в ЕСПЧ обязательства Литвы их впустить

«В данном случае, если Литва вытеснила их, несмотря на то, что такой запрет был указан в решении ЕСПЧ, то мы, конечно, просим ввести дополнительное обязательство впустить их на территорию Литвы и принять ходатайства о предоставлении убежища» , – сказала адвокат.

По ее словам, афганцы были вытеснены с территории Литвы 9 сентября, им объяснили, что въезд в страну возможен только через пограничный переход.

«Они шли около 58 часов по белорусской стороне до границы (…) На белорусской стороне они должны сначала пересечь белорусский пост, чтобы они могли попасть на литовский пограничный пост и подать заявление. Но все закончилось тем, что белорусские должностные лица задержали их, продержали до полуночи, привели ночью в лес — на противоположную сторону от той, где они были раньше, и выпустили, сказав, -идите туда, откуда вы пришли. Они снова оказались в Литве», — рассказала А. Астраускене.

«Их привезли ночью с субботы на воскресенье, и теперь они снова спят в лесу в Литве две ночи», — добавила она. По ее словам, средства связи этих афганцев — мобильные телефоны — разряжаются.

«Поскольку их пять, у них пять телефонов, они используют телефоны по одному, но возможности очень ограниченны. Пока они выключают этот телефон и включают его, только для того, чтобы связаться, чтобы хотя бы моно было их обнаружить», — сказала адвокат.

Она подчеркнула, что ЕСПЧ постановил, что эти афганцы не могут быть вытеснены из Литвы.

На прошлой неделе ЕСПЧ применил временные меры защиты в отношении пяти афганских граждан в деле против Литвы, временно запретив их высылку.

Представители правительства заявили, что это решение не обязывает Литву принимать этих лиц, и это подчеркивается в самом решении суда. Временные меры действуют до 29 сентября.

В сообщении ЕСПЧ говорилось, что заявителями являются граждане Афганистана, прибывшие в Беларусь в августе этого года. Мигранты утверждают, что они бежали из Афганистана от преследований Талибана, который взял контроль над страной.

ЕСПЧ был проинформирован о том, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, поскольку были возвращены в Беларусь и застряли на границе, а с 5 сентября они скрываются в Литве.

Между тем литовские пограничники заявляют, что эти мигранты прибыли на литовскую границу из Беларуси в четверг, поэтому их не пустили. Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас полагает, что суд, возможно, ввели в заблуждение относительно местонахождения мигрантов.

А. Астраускене утверждает, что они находились на территории Литвы и были вытеснены из нее, а Литва не имела права вытеснять их на территорию Беларуси.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов.