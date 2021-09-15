Пять афганцев попросили убежища в Литве – СОГГЛ

Задержанные на границе с Беларусью пять мигрантов из Афганистана, которые упоминаются в решении страсбургского Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), попросили убежища в Литве, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Применивший временные меры защиты ЕСПЧ на прошлой неделе не позволил литовским пограничникам выслать пять афганцев назад в Беларусь.

СОГГЛ во вторник вечером подтвердила, что упомянутые пять афганцев раньше в тот день были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от границы Литвы с Беларусью.