Пять поставщиков Ikea останавливают закупку продукции Grigeo Klaipeda

Ikea не может раскрыть, кем являются эти пять поставщиков.

Вице-президент одного из них — концерна SBA, глава компании SBA Baldu kompanija Эгидиюс Валентинавичюс сказал порталу 15min.lt, что компания остановила закупку продукции Grigeo Klaipeda на неопределенный срок.

Глава Вильнюсского мебкомбината Vilniaus baldai, который продает 100% своей продукции Ikea, Йонас Крутинис сообщил порталу, что компания решила не закупать продукцию Grigeo Klaipeda – сотовый наполнитель, и будет закупать его у польских и голландских поставщиков.

Продукцию концерну Ikea поставляют также литовские Vakaru medienos grupe и Freda.

В пятницу BNS не удалось связаться с главой Grigeo Klaipeda Томасом Эйкинасом.

В 2018 году выручка Grigeo Klaipeda составляла 53,523 млн евро (на 7,7% больше, чем в 2017 году), основную часть ее выручки составляли доходы от продаж бумажной продукции – 44,156 млн. евро, а доходы от продаж сотового наполнителя, используемого в мебельной промышленности – 9,216 млн евро.