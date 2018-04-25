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TOP,Бизнес,Новости

Пять поставщиков Ikea останавливают закупку продукции Grigeo Klaipeda

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Пять литовских производителей мебели, поставляющих продукцию шведскому мебельному концерну Ikea, останавливает закупку продукции у предприятия Grigeo Klaipeda, которое подозревается в осуществлении сбросов неочищенных промышленных стоков в Куршский залив. 

Представители Ikea в Балтийских странах сообщили BNS, что компания решила остановить любые закупки у Grigeo Klaipeda – это означает, что пять не называемых поставщиков Ikea останавливают сотрудничество с Grigeo Klaipeda.

«Мы реагируем на эту информацию особо серьезно», – комментировала BNS компания Ikea.

«Осуществляется аудит всех поставщиков, как запланированный, так и без предупреждений, с целью обеспечения соблюдения требований. Кроме того, все поставщики Ikea обязаны соблюдать местные правовые акты и должным образом перерабатывать химические отходы», – утверждает компания.

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Ikea не может раскрыть, кем являются эти пять поставщиков. 

Вице-президент одного из них — концерна  SBA, глава компании SBA Baldu kompanija Эгидиюс Валентинавичюс сказал порталу 15min.lt, что компания остановила закупку продукции Grigeo Klaipeda на неопределенный срок. 

Глава Вильнюсского мебкомбината Vilniaus baldai, который продает 100% своей продукции Ikea, Йонас Крутинис сообщил порталу, что компания решила не закупать продукцию Grigeo Klaipeda – сотовый наполнитель, и будет закупать его у польских и голландских поставщиков. 

Продукцию концерну Ikea поставляют также литовские Vakaru medienos grupe и Freda.

В пятницу BNS не удалось связаться с главой Grigeo Klaipeda Томасом Эйкинасом.

В 2018 году выручка Grigeo Klaipeda составляла 53,523 млн евро (на 7,7% больше, чем в 2017 году), основную часть ее выручки составляли доходы от продаж бумажной продукции – 44,156 млн. евро, а доходы от продаж сотового наполнителя, используемого в мебельной промышленности – 9,216 млн евро.

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