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TOP,Новости,Сейм Литвы

Р. Башкене: Cейм Литвы планирует проводить в удалённом режиме и пленарные заседания

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Сейм Литвы планирует проводить в удалённом режиме и пленарные заседания, для этого планируется внести изменения и в устав сейма, говорит первый вице-председатель парламента Рима Башкене.

«Мы ищем возможности это узаконить и работать иначе, сегодня устав сейма не предусматривает иной возможности»,  – сказала BNS Р. Башкене.

Сейм в следующий вторник после сделанного из-за карантина перерыва соберётся на пленарные заседания. Планируются голосования по проектам, вносимым кабмином в связи с карантином, по назначениям судей Конституционного суд, Верховного суда, по возвращённому на доработку президентом Закону о конфискации гражданского имущества.  

По словам Р. Башкене, за внесением и чтением проектов парламентарии смогут наблюдать из своих кабинетов, но для голосования нужно будет собраться в зал.

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