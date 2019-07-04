Р. Карбаускис 15 июля намерен проверить доверие в партии

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис в четверг сообщил, что 15 июля проверит доверие в партии после трех состоявшихся в этом году выборов и коалиционных переговоров.

«Заседание совета партии состоится 15 июля», – сказал BNS председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

«Я подниму вопрос о доверии к себе, всей ситуации и так далее», – добавил он.

Политик подтвердил это, когда в четверг спикер сейма Викторас Пранцкетис еще раз призвал Р. Карбаускиса проверить доверие.

В. Пранцкетис заявил, что Р. Карбаускис «боится за свои возможности остаться» на должности, поэтому все время откладывал это голосование.

Договор о правящей коалиции в пятницу планируют подписать «аграрии», «социал-трудовики», представители партии «Порядок и справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы.

Формирование этого большинства началось после президентских выборов, на которых кандидат «аграриев», премьер Саулюс Сквярнялис остался третьим.

В марте на муниципальных выборах по числу мандатов в муниципальных советах партия оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.

На выборах Европарламента (ЕП) «аграрии» заняли третье место по числу голосов и получили два мандата.

Р. Карбаускис перед этими выборами обещал одержать победу на всех трех выборах, а в случае неудачи обещал уйти из власти.

В случае поражения на президентских выборах обещал уйти в отставку и премьер С. Сквярнялис, но теперь говорит, что думает, сделать ли это.

У Литовского союза крестьян и зеленых в сейме самая многочисленная фракция, в ней состоит 49 парламентариев. Сейм возглавляет не входящий во фракцию «аграрий» В. Пранцкетис.