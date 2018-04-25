Р. Карбаускис: «аграрии» не вступят в Европейскую партию «зеленых» из-за взглядов на ЛГБТ

Фото BFL/Ирманта Гялунаса

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Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что возглавляемая им политическая сила не может присоединиться к Европейской партии «зеленых» в связи с расхождениями во взглядах на семью и на сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).

«Мы обсуждали то, почему ЛСКЗ не может вступить в Европейскую партию «зеленых». Просто подход к семье совершенно невозможно расходится: мы за традиционную семью, а утверждения Европейской партии «зеленых» таковы, что мы никак не можем их принять», – заявил Р. Карбаускис журналистам после заседания совета партии в Каунасском районе.

Он подчеркнул, что «аграрии» и далее будут сотрудничать с этой партии, работать во фракции в Европарламенте.

Накануне этого заседания в СМИ были опубликованы выдержки из записной книжки Р. Карбаускиса. В них политик записал некоторые утверждения Европейской партии «зеленых» о стремлении обеспечить равенства лиц общины ЛГБТ.

«Я лишь конспектировал себе на литовском языке – там английский документ – почему переговоры ЛСКЗ о вступлении в Европейскую партию «зеленых» невозможны», – сказал он.

Европейская партия «зеленых» объединяет национальные партии, которые выступают за укрепление прав человека, стремятся решать вопросы климатических изменений, создания демократичной Европы и решают прочие вопросы.

В Европейскую партию «зеленых» входят партии «зеленых» Латвии и Эстонии. От Литвы в этом объединение не входит ни одна партия.

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