Р.Карбаускис: кандидатуру Д.Яунишкиса рассмотрим после выводов КНБО

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что если на пост директора Департамента госбезопасности (ДГБ) будет предложен Дарюс Яунишкис, то его кандидатура будет рассматриваться только после получения выводов расследования парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

«По всей видимости, было бы логично дождаться выводов КНБО. В общественном пространстве прозвучали те или иные сомнения, но имеет ли это какое-то фактическое значение, подтвердятся ли эти сомнения, скажут выводы расследования», – сказал Р. Карбаускис в четверг журналистам после встречи с президентом.

Он также добавил, что сейчас не может оценивать работу главы ДГБ, потому что не располагает информацией о том, что он работал плохо.

«Я жду выводы комитета, и эти выводы позволят определиться, действительно ли работа ДГБ такая, какая нужна нашей стране. Сейчас у меня нет информация, которая позволила бы считать, что глава ДГБ делает что-то не так», – сказал лидер правящих.