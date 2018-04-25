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TOP,Новости,Политика

Р.Карбаускис: кандидатуру Д.Яунишкиса рассмотрим после выводов КНБО

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что если на пост директора Департамента госбезопасности (ДГБ) будет предложен Дарюс Яунишкис, то его кандидатура будет рассматриваться только после получения выводов расследования парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

«По всей видимости, было бы логично дождаться выводов КНБО. В общественном пространстве прозвучали те или иные сомнения, но имеет ли это какое-то фактическое значение, подтвердятся ли эти сомнения, скажут выводы расследования», – сказал Р. Карбаускис в четверг журналистам после встречи с президентом.

Он также добавил, что сейчас не может оценивать работу главы ДГБ, потому что не располагает информацией о том, что он работал плохо.

«Я жду выводы комитета, и эти выводы позволят определиться, действительно ли работа ДГБ такая, какая нужна нашей стране. Сейчас у меня нет информация, которая позволила бы считать, что глава ДГБ делает что-то не так», – сказал лидер правящих.

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Сейчас КНБО проводит расследование о ситуации с ДГБ, во вторник комитет посетил и само это ведомство, встретился с информатором.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы. 

Разведывательное ведомство утверждает, не собирало информацию об этих лицах, строго придерживалось законов, но могло проверять информацию  по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы. 

В. Бакас передал материалы Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а узнав, что расследование больше не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.

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