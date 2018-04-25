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TOP,Выборы,Новости

Р. Карбаускис надеется, что после выборов ЛСКЗ снова сформирует правящее большинство

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, который в среду проголосовал в Каунасе досрочно, надеется, что после выборов партия снова будет работать в составе правящего большинства. 

«Наше желание — войти в правящее большинство, продолжить ту работу, которую мы делали. В воле людей решить, они видят, что мы сделали за это время», — сказал Р. Карбаускис журналистам после голосования. 

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Он надеется, что общество оценит успешную работу правящего большинства во время пандемии коронавируса. 

Глава ЛСКЗ не стал прогнозировать, сколько голосов «аграрии» могли бы получить на выборах, отметив, что ситуация будет ясна повле второго тура. По его словам, хорошим результатом на выборах для партии было бы последующее формирование ею правящего большинства. 

Р. Карбаускис сказал, что не хотел бы работать в коалиции с теми, кто «беспокоится о Литве меньше, чем о каких-то своих личных интересах», однако не склонен отклонять ни одну из партий в качестве потенциального партнера. 

«Наверное, нет сейчас такой партии, с которой нельзя было бы работать», — сказал глава «аграриев».

Он также отметил, что у партии были бы общие позиции и с находящимися сейчас в оппозиции консерваторами.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование. 

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