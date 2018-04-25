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Р. Карбаускис: налоговые решения будут лучшими для людей

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

Лидер аграриев Рамунас Карбаускис не комментирует последние налоговые предложения Министерства финансов, но обещает, что решения будут «лучшими для народа».

«Мы еще не видели никаких проектов в Сейме, поэтому мне очень сложно комментировать. Когда эти предложения поступят в Сейм, мы их рассмотрим », — заявил во вторник журналистам в Сейме депутат.

По его словам, решения в любом случае будут «лучшими для жителей Литвы».

Министерство финансов предлагает увеличить акцизы на крепкий алкоголь, табак и топливо в следующем году, а также расширить налогообложение жилья и другой недвижимости.

«Если это (налог на недвижимость — BNS) затронет определенные категории людей, которые не смогут платить эти налоги по объективным причинам, такие как пожилые люди, живущие в больших городах, центрах, то это проблема, мы будем искать решение», — добавил г-н Карбаускис.

BNS
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