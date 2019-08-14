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Р.Карбаускис о Р.Масюлисе: не было другого министра с таким количеством проблем в отрасли

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Лидер Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис был заменён, поскольку у него было больше всего проблем в своей области.

«Это был министр, у которого было больше всего проблем в сфере его управления. (…) Не было никакого другого министра, которого мы столько раз приглашали в Сейм для представления отчетов, для анализа ситуации», — сказал Карбаускис в среду.

В качестве примера он представил невыполнение планов асфальтирования гравийных дорог, решения об объединении государственных предприятий.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

«Всегда говорят о непрозрачности, что всё будет более прозрачно, но люди едут не по прозрачности, люди едут по гравийным дорогам, и иногда по этим гравийным дорогам невозможно проехать», — отметил лидер СКЗЛ.

Президент Гитанас Науседа утвердил на прошлой неделе правительство, в котором сменились три министра. Правительство должно будет проверить доверие к нему в Сейме.

Парламентарий Ярослав Наркевич сменил министра транспорта и связи, а его коллега Рита Тамашунене заняла должность министра внутренних дел вместо Эймутиса Мисюнаса. Они оба являются членами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Член Сейма «социал-трудовик» Андрюс ​​Палёнис сменит Гедрюса Сурплиса на посту главы Министерства сельского хозяйства.

BNS

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