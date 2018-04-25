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Р. Карбаускис обещает поддержку президенту по выплатам на детей, но критикует поспешность

Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис обещает поддержать вносимое президентом Гитанасом Науседой предложение о помощи семьям с детьми, однако критикует команду президента, которая представила проекты накануне заседания сейма.

В четверг Р. Карбаускис сказал журналистам в сейме, что поскольку предложения были представлены во второй половине дня в среду, не все парламентарии успели с ними ознакомиться.

В четверг сейму планируется представить только одно из нескольких президентских предложений — как дополнительно поддержать финансово семьи с детьми. Другие предложения будут внесены в следующий вторник, так как по ним нужны заключения парламентского Департамента права.

Также Р. Карбаускис говорит, что предложения не будут рассматриваться в порядке особой срочности, потому что для этого нужны выводы правительства.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал журналистам в сейме, что поддерживает предложение о повышении не облагающегося налогами уровня доходов и увеличении выплат на детей, но сомневается по поводу инициативы временного снижения подоходного налога (ПН). Он сказал, что нужно оценить вероятные последствия предложений для бюджетов последующих лет.

С. Сквернялис тоже сказал, что такие решения, которые могут повлечь долгосрочные последствия, офис президента должен вносить раньше, чтобы была возможность обстоятельно ознакомиться с ними.

Проект закона о единовременных выплатах семьям с детьми, призванных смягчить последствия пандемии COVID-19, включен в обновленную в четверг утром повестку дня заседания парламента.

Президент предлагает выделить единовременную дополнительную выплату семьям с детьми. Она должна составить 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом — 200 евро.

Президент также предлагает временно, до конца года снизить тариф ПН с 20% до 15% и применять его к доходам работающих граждан в размере до трех средних зарплат, а также ускорить снижение не облагающегося налогами уровня доходов на 50 евро.

Советник президента по экономике Симонас Крепшта сказал, что дополнительная помощь работающим гражданам и семьям поможет стимулировать экономику во время кризиса.

Большинство политиков поддерживает дополнительные выплаты на детей, хотя некоторые из них говорят, что эти деньги не обязательно вернутся в экономику через потребление, кроме того, дополнительные деньги получат и люди с высокими доходами.

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