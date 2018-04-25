Р.Карбаускис обещает закон по площади Лукишкес еще летом– пляжа не будет

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис обещает, что проект закона о площади Лукишкес в Вильнюсе будет рассмотрен в срочном порядке и принят еще во время этой сессии, поэтому пляжа, оборудованного мэрией на площади, не останется.

«Проект зарегистрирован, попросим в срочном порядке, мы говорим о статусе, важности этой площади и принципах, руководствуясь которыми на этой площади что-то делается. Принятие планируется на этой сессии», – заявил он журналистам в четверг.

Весенняя сессия сейма завершается на этой неделе.

«В любом случае судьба пляжа ясна, он должен быть ликвидирован», – сказал лидер правящих. Он также добавил, что власти Вильнюса, оборудовав пляж на этой площади нарушили «все возможные принципы уважения к истории».

«На этой площади были казнены и участники восстания, многое, что происходило, не пускает такого, к чему прибегло Вильнюсское самоуправление», – отметил Р. Карбаускис.

В четверг литовские правящие зарегистрировали проект по столичной площади Лукишкес, согласно которому «следует помнить о и погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их».

В проекте говорится, что «нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа».

Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж.

Проект зарегистрировали лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас с коллегами.

В проекте говорится, что использование площади Лукишкес «должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах».

Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях «не может затмевать ее мемориальной функции»

Решением столичных властей на этой центральной площади города был оборудован временный пляж, что вызывало противоречивые оценки не только правящих, но и оппозиции.

Р. Карбаускис назвал оборудование пляжа на этой неделе осквернением площади.

Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе.

Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.