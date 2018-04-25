Р.Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг лидер правящих «крестьян» Рамунас Карбаускис заявил, что общество не поймёт дальнейшего увеличения финансирования обороны, если правительство не выделит недостающие средства учителям или работникам культуры.

По его словам, Литва и впредь будет выделять на свою оборону не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП) для выполнения обязательств перед НАТО, а дальнейшее увеличение финансирования — это «не тот вопрос, о котором мы должны говорить сегодня».

«Мы, безусловно, будем соблюдать свои обязательства перед НАТО, на оборону страны будет выделяться более двух процентов ВВП», — заявил Карбаускис журналистам в Сейме в четверг.

«То, что бюджет на оборону будет на десятки миллионов отличаться в ту или иную сторону, в 2,05% или 2,01″, это не тот вопрос, который должен обсуждаться сегодня», — заявил глава Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ).

Так он прокомментировал принятое в среду Комитета Сейма по бюджету и финансам (БФК) предложение правительству изменить формулировку оборонных заимствований в Законе о государственном бюджете на 2020 год.

БФК предлагает, чтобы оборонное ведомство могло брать кредит в размере не менее предусмотренного государственного финансирования обороны — 2,01% ВВП. Правительство в проекте бюджета предусмотрело возможность заимствования до 2,05% ВВП.

По словам председателя комитета, «крестьянина» Валюса Ажуоласа, формулировку было предложено изменить из-за опасений возможного экономического спада и вытекающей из этого необходимости перераспределения денег в более чувствительные области.

Советник президента Литвы по вопросам безопасности Йонас Витаутас Жукас предупредил в четверг, что недостаточный рост финансирования оборонного ведомства отрицательно скажется на репутации Литвы по отношению к союзникам по НАТО.

По его словам, если Литва не сможет выполнить соглашение между партиями об увеличении к 2030 году финансирования обороны до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), запросы страны на выделение дополнительных сил НАТО могут показаться неубедительными.

Нынешний проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение более 1 млрд евро на оборонные расходы, или 2,02% ВВП, принимая во внимание наиболее актуальные прогнозы экономического роста.

В этом году оборонный бюджет составляет около 967 млн евро, или 2,03% ВВП.

Члены Сейма начнут первое чтение проекта государственного бюджета на 2020 год на следующей неделе.