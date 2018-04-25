Р. Карбаускис: основная задача в оппозиции – защитить сделанное

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Рамунас Карбаускис являющийся лидером Литовского союза «крестьян» и «зеленых» («аграриев»), занявшего второе место на выборах в сейм и утратившего правящие позиции заявил, что основной задачей в оппозиции будет защита в сейме тех дел, которые были свершены за последние четыре года.

«Сейчас основным вопросом будет способность защитить те вопросы, которые были сделаны. Особенно важно это в фармацевтической сфере, в сохранении ценовой политики, в регулировании лекарств», – заявил Р. Карбаускис журналистам в понедельник.

«Другим вопросом, из тех заявленных, которые звучат, является вопрос о контроле над алкоголем, поскольку планируется отменить запрет на рекламу алкоголя», – сказал лидер «аграриев».

Он утверждает, что такие решения, как предусмотренное в программе Партии свободы предложение узаконить использование реакционной и медицинской конопли, в новом сейме «будет невозможным».

«Наш долг – защитить то, что ценностно для нас важно, важно для людей Литвы», – подчеркнул Р. Карбаускис.

Он выразил надежду на то, что новая власть не отменит решений, принятых «аграриями» по пенсиям и детским пособиям, как упомянула потенциальный премьер И. Шимоните.

По словам Р. Карбаускиса, будущая оппозиция поддержит правильные и целесообразные решения новых властей.

«Если будущий премьер не врала, то большинство тех дел, которые мы начали и успешно реализовали, будут продолжены», – добавил он.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) , «аграрии» получили в сейме 32 мандата.

На выборах в сейм в 2016 году они получили 54 мандата и сформировали правительство.

На нынешних парламентских выборах победили бывшие восемь лет в оппозиции консерваторы, которые намерены сформировать правительство с либеральными партиями – Либеральным движением и Партией свободы.