Р.Карбаускис поддерживает инициативу президента по детским выплатам

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер правящих литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис поддерживает предложение президента Гитанаса Науседы по выплате одноразовых сумм семьям с детьми, однако у него есть сомнения по поводу предложения снизить трудовые налоги.

Председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых» заявил, что правящие, вероятно не одобрят снижение тарифа подоходного налога, но предложат быстрее повышать не облагаемый налогами минимум доходов.

«Дети сомнений не вызывают, точка. Здесь мнение президента и наше мнение совпадают, скорее всего, абсолютно. Другой вопрос – о подоходном налоге и не облагаемом налогами минимуме, здесь есть расхождения во мнениях», – сказал Р. Карбаускис BNS в пятницу.

«Нашим предложением, скорее всего, будет не снижение подоходного налога, и не повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро, а его повышение на 100 евро. Таким образом мы получим эффект для людей с минимальными доходами», – утверждает лидер «аграриев».

Он также считает, что не облагаемый налогами минимум можно повысить и задним числом – с первого января этого года. По словам Р. Карбаускиса, в таком случаю населению вернут переплату.

Он также сказал, что предложение правящих более справедливо с социальной точки зрения, поскольку будет ориентировано на людей, получающих сейчас наименьшие доходы.

Р. Карбаускис утверждает, что сейм должен начать рассматривать предложения президента на следующей неделе.