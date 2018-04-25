Р.Карбаускис попросил прощения у посла Латвии за слова консерватора Ж.Павилёниса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис обратился к послу Латвии в Литве Индулсу Берзиньшу с извинениями за слова оппозиционного консерватора Жигимантаса Павилёниса о том, что Латвия, планирующая впускать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), представляет интересы Кремля.

Ж. Павилёнис с однопартийцами и прочими протестующими две недели назад участвовал в пикете у посольства Латвии. Участники пикета призывали латвийские власти не впускать на рынок Балтийских стран электроэнергию с БелАЭС. В интервью Ж. Павилёнис критиковал Латвию за то, что она не придерживается общей позиции, а заняла «сторону оккупанта».

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

В этом интервью депутат сказал, что считает, что Владимир Путин «работает на Ригу», а Литва сформирует стереотип, что Латвия «продала нас Москве».

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Мы сожалеем, что наши коллеги из оппозиции выбрали такой путь в поиски большей заметность накануне выборов. Если нас уже не удивляют постоянные обвинения и риторика, звучащая с трибуны оппозиции, то латвийских коллег это могло неприятно удивить, ведь обвинения в сотрудничестве с Москвой, и угрозы серьезные и могут повлечь не только серьезные последствия для дипломатических отношений наших государств, но и во всех сферах сотрудничества. Вовлекать соседей в предвыборную борьбу – нечестно и безответственно, и демонстрирует, что эта партия уже не чувствует ни границ, ни последствий своего поведения», – сказал Р. Карбаускис.

От имени правящей коалиции и возглавляемого им Литовского союза «крестьян» и «зеленых» он попросил принять извинения за «безответственные заявления коллеги-члена сейма» и не считать его слова, высказанные в адрес Латвии, позицией сейма Литвы.

Р. Карбаускис надеется встретиться в ближайшее время с послом и обсудить внешнюю политику Литовского союза «крестьян» и «зеленых», вопросы сотрудничества с соседями.