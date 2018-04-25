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Р. Карбаускис после встречи с Г. Науседой: никакой конфронтации нет

  • Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

Никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, сказал после встречи с президентом Гитанасом Науседой глава правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис.

«Я могу заверить общество, что никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, просто есть разные мнения относительно министра Ярослава Наркевича», – сказал Р. Карбаускис журналистам в пятницу после встречи.

Он сказал, что старался вообще не обсуждать ситуацию с министром транспорта Я. Наркевичем, так как «в любом случае ответственность за министра взял на себя премьер-министр, коалиция приняла свое решение».

Глава «аграриев» сказал, что во время продолжавшегося более часа разговора с президентом они обсуждали проекты законов, которые вносит президентское ведомство.

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«Этому было уделено основное время беседы», – сказал Р. Карбаускис.

Президент Г. Науседа в пятницу встретился с лидером «аграриев» Р. Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией, актуальные политические вопросы.

Накануне встречи глава государства сказал, что встреча проводится по его инициативе, так как он хочет лично поговорить с Р. Карбаускисом » о планах на будущее».

«Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов», – сказал Г. Науседа.

Встреча проводится после того, как правящая коалиция на этой неделе отказалась отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича несмотря на призыв президента это сделать.

Правящим также на этой неделе не удалось отклонить вето президента Г. Науседы в отношении предложения снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм.

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