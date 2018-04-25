Р. Карбаускис после встречи с Г. Науседой: никакой конфронтации нет

Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

Никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, сказал после встречи с президентом Гитанасом Науседой глава правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис.

«Я могу заверить общество, что никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, просто есть разные мнения относительно министра Ярослава Наркевича», – сказал Р. Карбаускис журналистам в пятницу после встречи.

Он сказал, что старался вообще не обсуждать ситуацию с министром транспорта Я. Наркевичем, так как «в любом случае ответственность за министра взял на себя премьер-министр, коалиция приняла свое решение».

Глава «аграриев» сказал, что во время продолжавшегося более часа разговора с президентом они обсуждали проекты законов, которые вносит президентское ведомство.