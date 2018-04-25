Р. Карбаускис: после вторника кабинет спикера сейма будет пустым

Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис убежден, что после голосования в следующий вторник Викторас Пранцкетис будет освобожден от обязанностей спикера сейма.
Лидер «аграриев» также утверждает, что решение о повторе голосования, принятое голосами правящих, является законным.
«Ни вывод Департамента по вопросам права, ни вывод Комиссии по процедурам и этике не могут отменить решение сейма, а сейм, голосуя, принял решение, поэтому во вторник голосование по председателю парламента состоится, уже сейчас никто не может это отрицать», – заявил Р. Кабраускис журналистам в четверг.
«Если будет голосование, то это решение будет законным, и таким образом после вторника кабинет спикер должен быть свободным», – сказал лидер «аграриев».
Правящие заявили, что во вторник в сейме повторится процедура выражения недоверия спикеру В. Пранцкетису.
За повтор голосования по спикеру в четверг проголосовали 60 депутатов, «против» были 45, четыре члена сейма воздержались.
В. Пранцкетис утверждает, что требование повторить голосование является незаконным и его не может быть. Он заявил, что не будет вносить в повестку заседания во вторник вопрос о его увольнении.
В Уставе сейма предусматривается, что депутаты не могут во время одной сессии повторно требовать уволить одно и то же должностное лицо.
В минувший вторник на внеочередном заседании парламента состоялось голосование по недоверию В. Пранцкетису, оно потерпело крах, поскольку в нем участвовали лишь 11 членов сейма.
Правящие, изначально инициировавшие процедуру недоверия спикеру, не участвовали в заседании в этот вторник, поскольку планировали провести процедуру в четверг, когда надеялись обеспечить нужное количество голосов.BNS
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