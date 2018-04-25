Р. Карбаускис: после вторника кабинет спикера сейма будет пустым

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Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис убежден, что после голосования в следующий вторник Викторас Пранцкетис будет освобожден от обязанностей спикера сейма.

Лидер «аграриев» также утверждает, что решение о повторе голосования, принятое голосами правящих, является законным.

«Ни вывод Департамента по вопросам права, ни вывод Комиссии по процедурам и этике не могут отменить решение сейма, а сейм, голосуя, принял решение, поэтому во вторник голосование по председателю парламента состоится, уже сейчас никто не может это отрицать», – заявил Р. Кабраускис журналистам в четверг.

«Если будет голосование, то это решение будет законным, и таким образом после вторника кабинет спикер должен быть свободным», – сказал лидер «аграриев».