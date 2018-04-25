Р. Карбаускис: потеряли несколько мандатов, поскольку не поддержали социал-демократы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Рамунас Карбаускис являющийся лидером Литовского союза «крестьян» и «зеленых» («аграриев»), занявшего второе место на выборах в сейм и утратившего правящие позиции, сожалеет, что прошедшие во второй тур социал-демократы не поддержали кандидатов «аграриев».

«Жаль, что не получилось полной консолидации во втором туре», – заявил Р. Карбаускис журналистам в понедельник.

По его словам, по этой причине его партия потеряла несколько мандатов.

«Я убежден, что двух-трех кандидатов … Если бы отделения социал-демократов не делали того, что делали в отделениях, мы бы получили еще несколько мандатов», – сказал Р. Карбаускис.

«На этих выборах кандидаты социал-демократов в большинстве самоуправлений поддержали консерваторов, были самоуправления, например, Пасвалис, где мы бы точно победили, если бы в газетах не было поддержки социал-демократов в адрес консерваторов», – добавил он.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), «аграрии» получили в сейме 32 мандата.

На выборах в сейм в 2016 году они получили 54 мандата и сформировали правительство.

На нынешних парламентских выборах победили бывшие восемь лет в оппозиции консерваторы, которые намерены сформировать правительство с либеральными партиями – Либеральным движением и Партией свободы.