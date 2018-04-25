Р.Карбаускис: правящие поддержат налогообложение банковских активов

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Правящая коалиция готова поддержать налогообложение активов банков, утверждает Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ). Между тем президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс говорит, что поспешное введение нового налога нанесёт ущерб всей экономике.

«Мы говорили и с правительством, и с министром финансов, переговорили и с премьер-министром. Это предложение будет одобрено, и я могу ответить за это», — сказал Р.Карбаускис в понедельник в передаче LRT forumas.

«Этот налог является наиболее эффективным в том смысле, что он меньше всего влияет на социально незащищённых людей. Больше всего он затронет тех, у кого есть счета, сбережения и т.д», — пояснил лидер СКЗЛ.

Предложение о налогообложении активов банка было подготовлено Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС), которая входит в правящую коалицию. По словам лидера партии Вальдемара Томашевского, вопрос о дополнительном налогообложении банков необходимо решать «очень срочно».

«Одним из источников (дополнительных доходов — BNS) является налогообложение банковских активов. Это большие деньги, в бюджет можно получить около 100 млн евро. Мы подготовили такой проект, зарегистрировали, и надеемся, что он будет принят. Я думаю, что такое предложение должно быть принято и оппозицией, потому что банки — это такая структура, которая зарабатывает больше всех, но налогов платит не слишком много», — пояснил Томашевский.

Президент АБЛ М.Залаторюс подчёркивает, что введение нового налога планировалось поспешно, без обсуждения, без анализа затрат и выгод.

«Безответственно вводить такой комплексный и высокий налог, который повлияет на всю экономику, в короткие сроки и без каких-либо обсуждений. Мы убеждены, что необходим тщательный и углублённый анализ и профессиональная дискуссия, чтобы определить, не принесёт ли такой налог больше вреда, чем пользы для экономики Литвы», — сказал BNS Залаторюс.

По его словам, предварительные оценки и опыт некоторых зарубежных стран, таких как Венгрия, позволяют предположить, что такой налог может замедлить экономический рост страны и повысить уровень безработицы.

Президент АБЛ также подчеркнул, что время для введения нового банковского налога в настоящее время очень неблагоприятное, так как мир всё громче говорит о возможном экономическом спаде или стагнации, об ухудшении экономики Германии и о неопределённости относительно сценариев выхода Великобритании из Европейского союза.

Представители избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, уже в марте 2016 года зарегистрировали в Сейме поправки, которыми предлагают обложить финансовые учреждения, чьи активы превышают 100 млн евро, и страховые компании с активами более 50 млн евро месячным тарифом в размере 0,0334% или 0,4% в годовом исчислении.

По словам разработчиков законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в некоторых европейских странах — Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции и Швеции.

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