Р. Карбаускис предлагает продлить до 5 дней досрочное голосование на выборах в сейм

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Лидер правящего Литовского Союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис предлагает продлить до пяти дней досрочное голосование на парламентских выборах.

В данный момент закон предусматривает, что граждане, которые не могут прибыть на избирательные участки в день выборов, могут проголосовать досрочно в самоуправлениях в течение двух дней – в среду и четверг перед выборами.

Поправка, зарегистрированная Р. Карбаускисом, предусматривает, что досрочное голосование организуется в последний понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу до дня выборов.

«Президентские выборы и выборы в Европарламент показали, что литовские избиратели охотно пользуются возможностью досрочного голосования и это повышает явку. Поэтому эта практика повторится и во время выборов в сейм: вместо двух дней досрочного голосования, которые предусмотрены действующим сейчас законом о выборах в сейм, предлагается пять дней для голосования», – отметил в пресс-релизе Р. Карбаускис.

На президентских выборах и выборах в ЕП, а также на референдуме весной этого года досрочное голосование было продлено с двух до пяти дней.

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