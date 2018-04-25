Р. Карбаускис: президент наложит вето на закон о гражданской конфискации имущества

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Лидер литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что президент Гитанас Науседа в пятницу информировал его о своем решении наложить вето на закон о гражданской конфискации.

По словам Р. Карбаускиса, с главой государства договорено, что президент вместе с вето внесет поправки к закону, а правящие «аграрии» эти поправки одобрят.

«Мы договорились с президентом, что он наложит вето с поправками, и в таком случае мы сможем смело удовлетворить это вето и принять закон с поправками», – сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца.

Закон о гражданской конфискации имущества сейм принял во вторник.