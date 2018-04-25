Р. Карбаускис: президент наложит вето на закон о гражданской конфискации имущества

Лидер литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что президент Гитанас Науседа в пятницу информировал его о своем решении наложить вето на закон о гражданской конфискации.
По словам Р. Карбаускиса, с главой государства договорено, что президент вместе с вето внесет поправки к закону, а правящие «аграрии» эти поправки одобрят.
«Мы договорились с президентом, что он наложит вето с поправками, и в таком случае мы сможем смело удовлетворить это вето и принять закон с поправками», – сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца.
Закон о гражданской конфискации имущества сейм принял во вторник.
Закон позволит конфисковать имущество лица, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.
Также конфискация имущества разрешается, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.
Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией.
Критики говорят, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.
За закон проголосовали 73 члена сейма – его поддержали не только партии правящей коалиции, но и часть консерваторов. Либералы и социал-демократы законопроект не поддержали.
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