Р.Карбаускис призывает Р.Жемайтайтиса подать в отставку

«Будут представлены подписи за отставку, если он не уйдет в отставку сам», – добавил он.

Р. Жемайтайтис избран вице-председателем сейма в сентябре прошлого года, когда фракция ПС вышла из оппозиции и подписала договор о сотрудничестве с правящими. В июле этого года партия ПС стала членом правящей коалиции.

Однако в начале сентября не осталось ее фракции в сейме, так как большая часть парламентских представителей ПС создала новую фракцию «Во благо Литвы» во главе с Витаутасом Камблявичюсом. Теперь эта фракция добивается отставки Р. Жемайтайтиса с должности вице-спикера сейма.

Р. Жемайтайтис заявил, что не может уйти без согласия совета своей партии, а это заседание состоится в ноябре.