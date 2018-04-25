Р.Карбаускис призывает Р.Жемайтайтиса подать в отставку

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что председатель партии «Порядок и справедливость» (ПС) Ремигиюс Жемайтайтис предал правящую коалицию.
Ремигиюс Жемайтайтис во вторник поддержал инициативу созыва внеочередного заседания сейма по вопросу об отзыве с должности главы парламента Виктораса Пранцкетиса.
По словам Р. Карбаускиса, правящее большинство было настроено ждать до конца осени ухода Р. Жемайтайтиса с должности вице-председателя сейма, однако после поступка лидера ПС его призывают подать в отставку незамедлительно, иначе он будет освобожден от должности тайным голосованием.
«В любом случае есть решение коалиции о том, что он не может быть вице-председателем», – сказал журналистам в сейме в среду председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых».
«Будут представлены подписи за отставку, если он не уйдет в отставку сам», – добавил он.
Р. Жемайтайтис избран вице-председателем сейма в сентябре прошлого года, когда фракция ПС вышла из оппозиции и подписала договор о сотрудничестве с правящими. В июле этого года партия ПС стала членом правящей коалиции.
Однако в начале сентября не осталось ее фракции в сейме, так как большая часть парламентских представителей ПС создала новую фракцию «Во благо Литвы» во главе с Витаутасом Камблявичюсом. Теперь эта фракция добивается отставки Р. Жемайтайтиса с должности вице-спикера сейма.
Р. Жемайтайтис заявил, что не может уйти без согласия совета своей партии, а это заседание состоится в ноябре.BNS
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