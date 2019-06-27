Р.Карбаускис рассчитывает подписать коалиционное соглашение в четверг

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

🔊 Воспроизвести

Рамунас Карбаускис, лидер правящих «крестьян», надеется в четверг подписать коалиционное соглашение между четырьмя партиями.

По его утверждению, в ближайшие несколько часов станет ясно, будет ли подписано соглашение.

«Сегодня может быть подписано. Я не исключаю такой возможности, процесс движется вперёд. Я смогу ответить конкретно примерно в 11 — 12 часов», — сказал Р.Карбаускис журналистам в Сейме.

«Мы очень близко», -добавил он.

В лидер «крестьян» говорит, что может быть подписано полное коалиционное соглашение, а не отдельная часть относительно будущей работы большинства, как было объявлено ранее.

Пока что Р.Карбаускис не комментирует, как Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей намерены разделить посты в Сейме и правительстве.

Такое большинство будет иметь 76 голосов в Сейме.