Р.Карбаускис: Решения властей не вселяют оптимизма

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

На заседании на минувшей неделе теневого кабинета министров, сформированного оппозиционной партией Союз крестьян и зеленых Литвы, одобрено постановление, в котором особенно негативно оцениваются решения правительства И. Шимоните, способные ухудшить ситуацию в регионах, сообщает BNS.

По словам теневого премьер-министра Рамунаса Карбаускиса, намерения правительства лишить регионы средств, собранных в виде экологических налогов, без создания каких-либо дополнительных возможностей, по крайней мере, предоставления ссуд муниципалитетам с целью получения финансирования от ЕС, и некомпетентность правительства в других вопросах региональной политики уже разрушают регионы и окажут существенное негативное влияние на качество жизни людей за пределами мегаполисов.

«Какую сферу ни возьмешь – везде плохо. Иногда кажется, что все делается специально, чтобы Литва оказалась на самом дне, — регионы разрушаются, у них отнимают деньги, региональные самоуправления обременены огромной ответственностью, решения спускаются сверху, не говоря уже о местных общинах и представляющих их старост и мэров. Стремятся закрывать больницы и школы. Консерваторы не скрывают стремления к тому, чтобы люди не могли выбирать даже мэра, обладающего широкими полномочиями и способного представлять интересы простых людей. Может быть, консерваторам вообще не нужны регионы, и они думают, что вся Литва – это только большие города? По крайней мере, такое впечатление складывается, когда видишь, как они относятся к жителям регионов и какие ярлыки наклеивают на людей, живущих там», — говорит Р. Карбаускис.