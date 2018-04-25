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Р.Карбаускис: с налога на активы банков можно собрать лишь 40 млн евро

Фото pixabay.com

Рамунас Карбаускис, лидер правящих «крестьян», говорит, что из планируемого налога на активы банков может быть собрано не 100 млн, как указывается в открытом доступе, а 40 млн евро.

«Насколько я знаю, речь идёт примерно о 40 млн евро. Это значительная сумма, но для банковского сектора это не большая сумма. Собрать 100 млн евро не планируется.  Насколько я знаю, Минфин оценивает около 40 млн евро», — сказал в среду Р.Карбаускис радиостанции Ziniu radijas.

Он отверг опасения Ассоциации банков Литвы (АБЛ) о том, что налог на имущество банков повысит ставки по ипотечным кредитам.

«Это абсурд, мы не живём в каком-то закрытом сосуде. Все страны взаимосвязаны, и банковский сектор не может взимать в три раза большие процентов, чем в Германии или где-либо ещ», — отметил Карбаускис.

По его словам, Литва является одной из стран с наименьшим сбором налогом в Европейском союзе, поэтому страна должна искать способы, как собрать больше налогов.

АБЛ, которая предварительно проанализировала, как повлияет взимание налога на банковские активы, утверждает, что из-за этого банковские услуги могут подорожать на 8% — примерно на 60 центов в месяц каждому клиенту.

Представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки, предлагающие облагать налогом в размере 0,0334% в месяц или 0,4% в год превышающие 100 млн евро активы банков и превышающие 50 млн евро соответственно активы страховых компаний.

По словам авторов законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в других европейских странах — Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции.

BNS
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