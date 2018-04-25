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Р.Карбаускис: супруга премьера трудоустроилась в Orlen не на руководящей должности

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TOP,Новости,Общество

Р.Карбаускис: супруга премьера трудоустроилась в Orlen не на руководящей должности

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что супруга премьера Саулюса Сквярнялиса трудоустроилась на принадлежащем польскому нетфеконцерну Orlen предприятии не на руководящей должности, поэтому критика в её адрес лишена каких-либо оснований.

Премьер во вторник указал в своей декларации, что его супруга Сильвия Сквярняле работает на предприятии Orlen Baltics Retail, управляющем сетью заправочных.

Р. Карбаускис утверждает, что она работает по специальности не на руководящей должности.

«Какая разница, где трудоустроилась? Жена премьера не имеет права работать? Если бы она трудоустроилась руководителем предприятия или подразделения, я понимаю, что можно создавать какие-то версии. Но человек трудоустроился по специальности… Сегодня не проблема найти работу, мы живем не в кризисный период», – сказал Р. Карбаускис в среду радио LRT.

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«Меня информировал премьер, что жена устроилась на работу. Я говорю, какая разница, это ведь не руководящая должность, по всей видимости, не возникнет никаких сомнений. Но сомнения возникли»,  – добавил он.

После того, как премьер дополнил декларацию, некоторые журналисты и политики предположили, что трудоустройство его супруги может быть связано с решениями правительства, благоприятствующими концерну Orlen.

«Если кто-то скажет, что здесь понадобились коррупционные связи – это смешно», – сказал Р. Карбаускис.

С. Сквернялис пока ситуацию не комментировал, его традиционная встреча со СМИ намечается во второй половине дня в среду после заседания правительства.

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