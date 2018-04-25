Р.Карбаускис: супруга премьера трудоустроилась в Orlen не на руководящей должности

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что супруга премьера Саулюса Сквярнялиса трудоустроилась на принадлежащем польскому нетфеконцерну Orlen предприятии не на руководящей должности, поэтому критика в её адрес лишена каких-либо оснований.

Премьер во вторник указал в своей декларации, что его супруга Сильвия Сквярняле работает на предприятии Orlen Baltics Retail, управляющем сетью заправочных.

Р. Карбаускис утверждает, что она работает по специальности не на руководящей должности.

«Какая разница, где трудоустроилась? Жена премьера не имеет права работать? Если бы она трудоустроилась руководителем предприятия или подразделения, я понимаю, что можно создавать какие-то версии. Но человек трудоустроился по специальности… Сегодня не проблема найти работу, мы живем не в кризисный период», – сказал Р. Карбаускис в среду радио LRT.