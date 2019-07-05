Р.Карбаускис: В.Пранцкетис отождествил себя с должностью

Рамунас Карбаускис, лидер правящих «крестьян», заявил в четверг, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис отождествил себя с этой должностью и обвинил его в проведении «пиар-кампании».
Так он сказал после того как Викторас Пранцкетис вновь отказался уходить в отставку, несмотря на то, что правящая коалиция намерена передать должность спикера Сейма «социал-трудовикам».
Р.Карбаускис утверждает, что ему было неудобно перед коллегами, потому что «мы вынуждаем их принимать участие в решениях, которые вовсе не должны быть их проблемой».
«Это всегда было внутренним вопросом фракции, но теперь член нашей партии стал отождествлять себя с этой позицией, и теперь кажется, что спикер Сейма не Спикер сейма, а просто Пранцкетис», — сказал BNS лидер «крестьянин».
«Но суть в том, что я не знаю в истории таких случаев, когда человек был избран и с изменением коалиционного соглашения он не соглашается делать то, что говорит партия», — добавил он.
По словам политика, голосование за снятие Пранцкетиса с должности состоится во вторник.
Спикер Сейма продолжает утверждать, что он не уйдёт в отставку, потому что он подчиняется «законам Литовской Республики», а не законам Р.Карбаускиса».
Председатель Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) сказал, что не понимает, почему глава парламента называет его фамилию.
BNS
«Я никогда нигде ни разу не говорил плохо о спикере Сейма Викторасе Пранцкетисе. Просто он надумал провести пиар-кампанию с целью доказать, что это какая-то месть с моей стороны», — сказал Р.Карбаускис.
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