Р. Карбаускис видит преграды для сотрудничества с новой фракцией сейма

Фото BFL

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Сотрудничать с новой фракцией в сейме может быть проблематично, если в ней будут люди с личными амбициями, говорит лидер правящих литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис.

В числе таких он назвал и бывших членов фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ).

«В этом вопросе у меня есть одно опасение, чтобы в связи с этими изменениями те люди, которые сейчас в Смешанной группе (членов сейма – ред.), отдельные члены сейма, у которых есть очень личные интересы, амбиции, чтобы они не пытались сейчас этим пользоваться и не пытались втянуть в игру тех людей, которые вышли из фракции партии «Порядок и справедливость» (ПС), – сказал Р. Карбаускис в среду в программе Литовского ТВ «Тема дня».

По словам Р. Карбаускиса, если образуется фракция, с которой можно будет сотрудничать, то вполне вероятно, что правящая коалиция подпишет с ней договор о сотрудничестве, какой был подписан с фракцией ПС.

Новую политическую группу в сейме создают объявившие во вторник о выходе из фракции ПС парламентарии Витаутас Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава.

В. Камблявичюс сообщил, что в новой фракции будет как минимум восемь парламентариев, объявить в сейме о ее создании намечается в четверг.

В среду премьер Саулюс Сквернялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящему большинству.

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