Р. Карбаускис заявил, что отказывается от мандата Сейма

Глава Союза аграриев и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис отказывается от мандата члена сейма в знак протеста против распределения постов в парламенте новой властью.

«Так как я понимаю, что одной из проблем, почему правящие не могут уступить и восстановить демократию, является моя личность, я и эту проблему удалю, чтобы правящее большинство могло уступить и создать для нашей фракции возможности полноценно работать в сейме. Мое решение — уйти из сейма», — сказал в четверг после заседания фракции Р. Карбаускис.

По мнению Р. Карбаускиса, если он уйдет, то переговоры о постах в сейме должны начаться снова и отклоненная ранее кандидатура Аушрине Норкене снова будет выдвинута на пост вице-председателя сейма.

«Всё начинаем снова: или всё, или ничего. Таким образом мы защищает интересы голосовавших за нас людей, таким образом не мы ограблены, мы имеем обязательства перед теми людьми, когда за нас голосовали, которые в первом туре отдали голоса за САЗЛ», — сказал Р. Карбаускис.

«Руководителем фракции избрана А. Норкене, я очень надеюсь, что у большинства найдется капелька совести, и оно вернется к первоначальному предложению о вице-председателях сейма, на этот пост вновь будет предложена А. Норкене, так как против нее не было высказано никаких аргументов, кроме того, что ее предлагаю я», — добавил он.

На вопрос, есть ли обстоятельства, по которым он может изменить свое решение отказаться от мандата, Р. Карбаускис заявил, что сделает это, если правящие попросят его остаться в сейме.

Принимавшие участие в пресс-конференции члены фракции «аграриев» это заявление встретили смехом.

Он сказал, что останется в политике, «и будет более активным, чем до сих пор, так как у него будет больше инструментов», также заявил, что «аграрии» будут формировать теневой кабинет министров, который будет объявлен в декабре.

На вопрос, что он будет предпримет, если правящие не будут реагировать на его уход, Р. Карбаускис заявил, что «аграрии» продолжать сопротивление.

«Фракция заявила о своей воле, сопротивление, которое сегодня началось, что «аграрии» не будут участвовать в руководстве комитетов, комиссий и так далее. (…) Следующим нашим шагом будет информирование всех стран ЕС, что твориться в нашем сейме, так как сегодня найти страну Европы, в которой бы у фракции в 30 человек из 141 не было бы представителя в руководстве, такого вы не найдете, кроме случаев, когда бывают какие-то войны и какие-то особые разногласия», — добавил глава САЗЛ.

«Это — дно политической культуры, и его достигли наши оппоненты, у которых 74 голоса», — добавил Р. Карбаускис.

Ранее партия объявила, что такое решение Р. Карбаускис и крупнейшая оппозиционная фракция приняли «в знак неодобрения и протеста против действий руководства и большинства сейма, которые отказали крупнейшей оппозиционной фракции в участии в управлении сеймом».

«Еще утром фракция сообщила, что отказывается участвовать в дальнейшем политическом фарсе, который создают потерявшие доверие фракции руководители сейма и правящее большинство. Р. Карбаускис вручит заявление Главной избирательной комиссии на ближайшем заседании этой комиссии», — написано в заявлении партии.

Сейм на этой неделе отклонил предложенную аграриями кандидатуры А. Норкене в вице-председатели сейма.

Оставшиеся без своего представителя в сейме «аграрии» намерены обратиться в Конституционный суд, так как большая политическая группа оказалась в худшем положении, чем меньшая группа.