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Р.Кароблис: никаких угроз для Беларуси со стороны Запада нет

Фото kam.lt

Поскольку Беларусь заговорила об ответных мерах на дислокацию военных США в Литве, министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что со стороны Запада никаких угроз для Беларуси нет. 

В среду глава Минобороны подчеркнул, что «Литва напрямую заинтересована в сохранении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также в развитии экономического сотрудничества».

«Поэтому могу заверить, что именно со стороны Запада военных или прочих угроз суверенитету Беларуси нет. Дислоцируемое до весны в Литве подразделение в размере батальона не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси», – сказал Р. Кароблис.

Министр сказал, что ротация сил НАТО, включая США, в Балтийском регионе является обычной практикой, особенно после 2014 года. 

«Такие ротации имели место ранее, они будут и в будущем. Мы считаем, что это важный фактор сдерживания, повышающий безопасность в нашем регионе», – заявил министр.

Он утверждает, что при планировании прибытия военных США Министерство обороны Литвы и США заранее предоставили подробную информацию о прибывающем батальоне: времени прибытия, вооружениях, намечающемся сроке пребывания.

«И в будущем мы планируем придерживаться такой политики открытости. Ожидаем того же от наших соседей», – добавил Р. Кароблис.

Он также подчеркивает, что в последние годы выросла интенсивность военных учений НАТО, посвященных обороне Балтийского региона. По словам министра, белорусской стороне хорошо известны причины, по которым это делается, и они не связаны с Беларусью, не направлены против нее. 

Информация о предстоящих весной следующего года крупномасштабных учениях в регионе Балтийского моря Defender 2020 уже опубликована публично, а с приближением даты учений ее будет еще больше. В целях укрепления открытости и доверия Литва приглашает на крупнейшие учения наблюдателей всех соседних стран, среди них – Беларуси и России.

«Будем надеяться, что белорусская сторона в следующем году воспользуется этой возможностью», – отметил Р. Кароблис. 

Комментарий министра передала BNS его представитель по связям с общественностью.

С 2014 по 2018 годы в Литве на принципах ротации дислоцировалась рота военных США – около 200 военнослужащих. В данный момент на полгода дислоцируется батальон, в котором будет около 500 военных. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал указание Совету по обороне и Минбороны подготовить план реагирования на дислокацию батальона США в Литве, сообщил во вторник Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась.

В понедельник в Литву на полгода прибыла тяжелая техника батальона США.  

 В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, дислоцируемого в Литве на полгода. 

По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley, сообщил  BNS представитель литовской армии по связям с общественностью, майор Гинтаутас Цюнис.

Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели. 

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