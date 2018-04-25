Р. Кароблис: присутствие военных США в Литве – лучшее средство сдерживания

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Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что присутствие военных США в Литве и совместные учения — это лучшее средство сдерживания.

«Присутствие военных США в Литве, совместные учения с военнослужащими Литвы и батальона переводых сил НАТО — это лучшее средств сдерживания в это неспокойное время», — приведены в пресс-релизе слова Р. Кароблиса.

Он сказал это на проведенной в пятницу заключительной церемонии ротации военного контингента США на военном полигоне в Пабраде.

Командир военного контингента США, полковник-лейтенант Стивен Джонсон сказал, что благодарен Литве за труд по приему американских военных.

«Это девятимесячное размещение было бесконечно продуктивным не только в плане укрепления сотрудничества в области безопасности, но и в более широком масштабе», — сказал С. Джонсон.

«1-й батальон 9-го полка 1 дивизии Вооруженных сил (ВС) США благодарен жителям Литвы за помощь», — сказал офицер.

Попр словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, опыт американских военных в Литве доказывает прочную трансатлантическую связь.

«Будем надеяться, что в дальнейшем она будет только укрепляться. Мы благодарны правительству Литвы за проделанную работу по приему американских военных. Я уверен, что это принесет много пользы и Литве, и США в плане дальнейшего развития дружбы», — сказал дипломат.

Церемония в Пабраде в пятницу стала символическим завершением миссии американских военных в Литве.

Батальон ВС США был размещен в Литве с октября прошлого года, американские военные привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и другую военную технику.

Завершитть ротацию американские военные должны были весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы и они задержались в Литве.

Литва предоставила военному контингенту США проживание, логистическую помощь. Военнослужащие США пользовались инфраструктурой военных полигонов Литвы.

Американские военные в Литве участвовали в тренировках по военной подготовке, небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными и др.

По информации Министерства обороны, только в военный полигон в Пабраде США инвестировали более 3,6 млн евро.